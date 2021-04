Freelancer: 6 sites para encontrar trabalho

Freelancer, também conhecido como freela, é um termo em inglês que refere-se a um profissional independente que presta serviços de modo autônomo para empresas ou pessoas por um determinado período de tempo ou, ainda, alguém que guia seus trabalhos por projetos, captando e atendendo seus clientes de forma liberal.

Um dos motivos que contribuíram para a popularização desse tipo de trabalho foram as inúmeras vantagens que ele oferece, como o trabalho remoto no qual o profissional tem autonomia para decidir sua hora de trabalho, a liberdade para atender diversos clientes e a facilidade para encontrar trabalho no mercado digital sem precisar estar fixo em uma empresa.

Além disso, hoje os freelancers podem encontrar oportunidades de trabalho em diversas áreas, como por exemplo: design, redação, fotografia, jornalismo, programação, música, pintura, marketing, entre muitas outras.

Em resumo, trabalhar como freelancer é uma ótima opção para quem está com dificuldade para encontrar emprego e quer se recolocar no mercado, seja por conta da crise decorrente do coronavírus ou pelo desejo de fazer uma grana extra.

Se você é uma dessas pessoas, continue a leitura e acompanhe 6 sites para encontrar trabalho como freelancer e obter retorno financeiro positivo!

Freelancer: o que é preciso para se tornar um?

Antes de mais nada, é necessário ser uma pessoa extremamente disciplinada e organizada, isso porque você será responsável por tudo o que está relacionado à sua vida profissional: as tarefas a cumprir, os prazos de cada uma delas, a comunicação com o cliente, o custo dos seus serviços, além garantir que os pagamentos estejam em ordem.

Além disso, outro ponto que é bem importante é ter uma ampla lista de contatos para conseguir boas oportunidades. Com esse tipo de trabalho se tornando cada vez mais comum, também estão surgindo plataformas que conectam os freelancers das mais variadas áreas e os conectam com potenciais clientes.

6 Sites para trabalhar como freelancer

Entre as plataformas de mercado para trabalho freelancer e remoto, o Workana é um dos mais antigos e conhecidos. Ele é um site direcionado não só para produtores de conteúdo, mas também para outros tipos de freelancers, como os da área de design, TI, tradução, finanças e muitos outros.

A empresa publica o projeto que deseja, além de descrever suas características e objetivos e, com isso, os profissionais entram em contato e mandam propostas, incluindo o valor do serviço, o tempo para conclusão e informações adicionais que o cliente pode vir a solicitar.

Essa é uma das plataformas mais simples e fáceis de usar. Para oferecer seu trabalho como freelancer, basta cadastrar seu perfil, preencher dados pessoais, talentos, competências e habilidades.

Depois, é só pesquisar por projetos, usando tags, para que apareçam os mais adequados ao seu perfil. Ao encontrar um que chame a sua atenção, basta entrar em contato com o solicitante de serviços e aguardar o retorno.

Nesse caso, é interessante lembrar que o cliente receberá muitas outras propostas além da sua. Assim, quanto mais você investir no seu perfil e na sua forma de apresentação, mais você se destaca.

O 99Freelas é um dos melhores sites para oferecer serviços como freelancer. Ele é muito parecido com o Workana, já que as empresas também podem publicar os projetos e fazer os pedidos de jobs aos freelancers.

Para oferecer seus serviços, é preciso elaborar sua proposta de trabalho, com valores que pretende cobrar e prazos para finalizar o serviço. Além disso, você pode criar seu perfil profissional, o qual funciona como um currículo ou portfólio.

A plataforma também oferece um local para que os clientes realizem uma avaliação do trabalho feito pelo freelancer, o que torna-se uma referência para futuros clientes que busquem uma indicação.

A plataforma é gratuita, mas costuma funcionar melhor quando o profissional faz a assinatura de planos, que variam de R$29,90 a R$59,90 por mês. Dessa forma, seu perfil ganha mais relevância e, consequentemente, as chances de você ser selecionado é maior.

A plataforma Trampos.co funciona como um currículo online. Para oferecer serviços, o profissional precisa descrever suas habilidades, formações, cursos e indicar quais são suas áreas de atuação de interesse.

A partir disso, as empresas podem visualizar os perfis e entrar em contato com quem acham que é interessante para o projeto. O site pode ser utilizado de forma gratuita, entretanto, a plataforma oferece assinaturas que variam de R$14,99 a R$56,99 com o intuito de tornar o perfil mais relevante.

A GetNinjas é bem eclética, servindo como um classificado online, que possibilita a realização de muitos tipos de trabalho. Através desse site, é possível encontrar pedidos da área de design, consultorias, anúncios para eventos, aulas particulares, além de reformas e reparos em casas.

Tanto os clientes quanto os profissionais devem realizar um cadastro, no qual sinalizam o que pretendem. Assim, um redator, por exemplo, anuncia o que sabe fazer e aguarda que clientes entrem em contato. Mas também é possível visualizar pedidos de empresas e enviar propostas, visando fechar negócios.

Há várias oportunidades de trabalho, já que são muitas empresas fechando contrato todo mês, o que possibilita a quem quiser ser freelancer em tempo integral. Um dos grandes diferenciais que a plataforma oferece é que, antes mesmo da inscrição, o profissional tem acesso a cursos gratuitos que são indispensáveis para quem deseja mergulhar nesse universo de freelagem.

Para oferecer seus serviços, é necessário realizar um teste, conhecido como candidatura, na sua área de preferência. Após isso, basta seguir uma pauta para elaborar um texto de 500 palavras.

Após ser enviado, os analistas enviam um feedback da produção e, caso tenha algo a ser melhorado, a equipe passa um direcionamento para que os profissionais realizem novas tentativas.

Tendo sido aprovado, já é possível fazer parte de times que são compostos por uma quantidade limitada de redatores para cada cliente. Sempre surgem tarefas no dashboard e você pode escolher quais artigos quer produzir.

Você trabalha como freelancer? Conhece outros sites além desses que podemos trabalhar como freelancer? Conte mais nos comentários e aproveite para compartilhar as dicas com seus amigos!