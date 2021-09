Frente fria avança e muda o tempo em São Paulo; veja previsão

Ads

O calorão vai dar uma trégua em São Paulo. Uma frente fria que avança pelo estado já provoca chuva em alguns pontos do estado, mas não há previsão de grandes volumes de água. O Vale do Ribeira e o litoral paulista devem ter as maiores quantidades de chuvas, de acordo com o Climatempo.

© Rovena Rosa/Agência Brasil/Reprodução Inverno em São Paulo, com temperaturas baixas

Já na Grande São Paulo, a chuva pode acontecer entre a tarde e a noite. A manhã permanece abafada, mas as temperaturas não devem subir tanto quanto nos últimos dias. Ao longo da tarde os termômetros baixam e durante a noite a mínima deve ficar em 16ºC.

Pelo interior, no entanto, o calor deve permanecer, principalmente nas áreas no norte e noroeste. No litoral, a temperatura não deve ultrapassar os 25ºC, bem diferente do calorão de 37ºC de terça-feira (14).

