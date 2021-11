Frente fria deve derrubar a temperatura em SP nesta semana

Ads

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Depois de uma segunda-feira (8) quente e abafada, com o termômetro atingindo a máxima de 28,2ºC, na medição automática feita no Mirante de Santana pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) na cidade de São Paulo, o tempo deve sofrer uma mudança e a temperatura cair no decorrer da semana.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a terça (9) será com céu encoberto durante a madrugada, vento de leste/sudeste e termômetros em torno dos 16°C.

No decorrer do dia, deve ocorrer chuva fraca, por vezes moderada e de forma intermitente, além de chuviscos isolados à noite, por causa da propagação de áreas de instabilidade. A grande quantidade de nuvens inibe a livre ascensão das temperaturas. Máxima deve ser de 22°C e os índices de umidade do ar ficam entre 55% e 95%.

A quarta (10) será de céu encoberto na madrugada com chuviscos intermitentes ao longo do dia. A temperatura mínima prevista é de 15°C, com máxima que não deve superar os 20°C. Umidade do ar deve estar em alta, com valores mínimos acima dos 60%. A baixa amplitude térmica, diferença entre as máximas e mínimas observadas no mesmo dia, associadas aos ventos de sudeste provocam ligeira sensação de frio.

Na quinta (11), o clima deve repetir a tendência da quarta, mas, na sexta (12) ,deve haver uma queda ainda maior da temperatura, com a máxima não passando da casa dos 17ºC. A mínima prevista é de 12ºC.

O sábado (13), por sua vez, haverá um dia de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. Não deve chover e as temperaturas variam entre 13ºC e 21ºC. No domingo (14), deve chover rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 15ºC, enquanto a máxima deve atingir os 22ºC.

Já no feriado da Proclamação da República, na segunda (15), o tempo volta a esquentar. Não chove, o sol aparece e a máxima pode chegar até os 27ºC.