Frente fria se aproxima e temperatura volta a cair na próxima semana

Ads

18:10:05

O final de semana será ensolarado em São Paulo, mas o calor ainda não veio para ficar: o tempo volta a ficar instável na cidade a partir de segunda (8). De acordo com o Climatempo, a frente fria que está atuando no Sul do Brasil deve avançar lentamente sobre a região Sudeste nos próximos dias. Com isso, a chuva retorna de forma pontual em todas as regiões do estado de São Paulo e as temperaturas devem diminuir.

© Willian Moreira / Futura Press / Estadão Conteúdo/Veja SP Chuva em São Paulo

Neste domingo (7), o sol ainda aparece ao longo do dia na região metropolitana e o tempo fica firme. Contudo, no dia seguinte, a nebulosidade aumenta e as temperaturas terão uma queda leve, que será acentuada ao longo da semana. Confira a previsão completa:

Segunda-feira (06)

ADS

Mínima de 16ºC e máxima de 25ºC. Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Terça-feira (07)

Mínima de 17ºC e máxima de 22ºC. Sol com muitas nuvens durante o dia, com chuva a qualquer hora.

Quarta-feira (08)

Mínima de 16ºC e máxima de 21ºC. Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

Quinta-feira (09)

Mínima de 16ºC e máxima de 20ºC. Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

Sexta-feira (10)

Mínima de 13ºC e máxima de 15ºc. Pancadas de chuva à tarde e à noite.