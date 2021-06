Frutos do Mar serão as estrelas do Festival Raízes de Porto Seguro

Ads

18:55:23

Um reflexo da relação histórica de lazer e subsistência entre os indígenas da região com o mangue, rios e mar.

Para não perder estes e outras dezenas de pratos, fiquem atentos à data do Festival: de 30 de junho a 17 de julho de 2021. Será em formato híbrido, acontecendo tanto nos restaurantes quanto via delivery, conforme disponibilidade de cada estabelecimento. O Festival também conta com o próprio site, http://raizesdeportoseguro.com.br/, onde estarão disponibilizadas outras informações como contato e endereço dos estabelecimentos, e também os preços de cada prato. O evento contará ainda com uma programação online no Instagram e YouTube do festival, com a participação de chefs locais que farão releituras de pratos da culinária indígena.