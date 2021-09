Furto de cabos afeta abastecimento na região dos Pimentas, em Guarulhos, nesta sexta (3)

Ads

Normalização do fornecimento está prevista para o decorrer de sábado (4); Sabesp orienta o consumo consciente

O abastecimento de água está prejudicado na região dos Pimentas, em Guarulhos, nesta sexta-feira (03/09). Trata-se de uma manutenção emergencial no sistema de bombeamento de água devido ao furto de cabos. A normalização do abastecimento deve ocorrer no sábado (04).