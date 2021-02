Furto de cabos e manutenção afetam o abastecimento em Guarulhos nesta terça (09)

19:22:21

A normalização é prevista para o decorrer de quarta-feira (10/02)

(09.02.2021) A Sabesp informa que nesta terça-feira (09) duas manutenções emergenciais afetam o abastecimento em Guarulhos. No sistema de bombeamento Primavera ocorreu furto de cabos, afetando o fornecimento de água. No Pimentas, localizado na Estrada Juscelino Kubstischek de Oliveira, foi necessária manutenção emergencial no equipamento.

A conclusão dos reparos deve ocorrer até o fim do dia (09/02), quando reinicia o abastecimento de forma gradual com normalização na quarta-feira (10/02).