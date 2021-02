Furto de cabos no sistema de bombeamento de Guarulhos prejudica o abastecimento em 11 bairros

Os reparos já foram concluídos e a normalização completa do abastecimento é prevista para o decorrer da noite de hoje (3), quarta-feira; imóveis com caixa d’água com reserva para 24h não sentirão intermitência

