Galeto Di Paolo segue com planos de expansão mesmo diante da pandemia

Contrariando as flutuantes perspectivas de mercado, a marca investe R$ 2,8 milhões em inauguração de nova unidade, recontrata funcionários e gera 55 novos empregos.

Apesar das previsões pouco otimistas para a economia brasileira com a pandemia da Covid-19, o Galeto Di Paolo mantém os planos de expansão adotados antes do surgimento da doença e vê oportunidades para crescer agora ou no médio prazo, por isso, segue investindo na capital paulista.

Fundado há 26 anos no Rio Grande do Sul, a marca inaugurou sua 14ª unidade em São Paolo, firmando assim sua continuidade e crescimento planejados. A pandemia trouxe atrasos nos planos, o que gerou mudanças no percurso para abertura da 15ª loja em 2020. Contudo, o projeto foi apenas adiado e será retomado em 2021.

No dia 18 de agosto deste ano, com as obras e arquitetura finalizadas, a nova loja de 620m² que fica no Shopping Lar Center, na zona Norte de São Paulo, foi aberta ao público.

Com investimento de R$ 2,8 milhões, a nova loja gera 55 novos empregos formais e ocupa espaço de destaque no complexo comercial, que conta com um boulevard (área externa) para 60 lugares, ideal ao momento atual de distanciamento, para refeições, reuniões, encontros ou happy hour. Quando autorizado o atendimento completo na unidade, o referido espaço atenderá em torno de 200 pessoas simultaneamente, em um ambiente marcado por uma arquitetura contemporânea, mas com traços peculiares que remetem à cultura e aos costumes da Serra Gaúcha, assim como à típica gastronomia propagada pelos imigrantes italianos.

Todas as unidades Di Paolo seguem em pleno funcionamento em São Paulo de acordo com o plano do governo estadual e seguindo todas as normas de segurança e prevenção estipuladas. Com a implantação do serviço de delivery e take out no início da pandemia, foi possível equilíbrio econômico plausível para continuidade dos planos e projetos. A relação sólida com os nossos clientes foi fundamental para a manutenção do funcionamento dos restaurantes nos bairros de Pinheiros e Vila Olímpia.

“O Galeto Di Paolo acredita na retomada da economia e que a relação entre estabelecimento e cliente deve ser fortalecida, ainda mais quando trazemos tradição, união e confiança como bases do alicerce da marca”, afirma Jandir Dalberto, atual sócio das unidades na capital paulista, que finaliza: “a maior lição que podemos aprender durante as crises é que organização precisa estar preparada economicamente para qualquer situação. Ademais, colaboradores e empresários devem sempre estar unidos em prol à um único objetivo, este é um dos sucessos do Di Paolo”.

Galeto Di Paolo

Informações, pedidos delivery, take out e iFood:

Lar Center: (11) 2251-0944 (11) 99300-5492

Pinheiros: (11) 2309-9440 (11) 96629-4762

Vila Olímpia: (11) 2478-0990 (11) 99322-7190

Funcionamento: de segunda a sexta-feira – das 12h às 15h30 e das 18h às 22h.

Sábado, das 12h às 16h e das 18h às 22h. Domingos e feriados – das 12h às 20h.

Site: www.dipaolo.com.br | Delivery: www.dipaolo.com.br/delivery