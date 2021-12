Gamers

Historicpersonagens online e em massa para multijogadores (Massively Multiplayer Online Role-Playing Game) ou MMORPG é um gênero de jogo que permite a um grupo de jogadores criarem personagens em um mundo virtual dinâmico online. MMORPGs são uma fusão dos Massively Multiplayer Online Game (“Jogos Online Multijogador”) com os RPG (“Jogo de Interpretação de Personagens”). O termo “gamer” inicialmente foi usado para diferenciar esses jogadores,de pessoas simples que jogavam ”casualmente” levando em conta que os jogadores de MMORPG passavam horas ”jogando” com total imersão no jogo, tendo alto conhecimento sobre taticas,tecnicas,atualizações e sobre a plataforma que usam, diferente dos jogadores casuais.

Há muitas comunidades de gamers ao redor do mundo principalmente nos Estados Unidos. Muitas delas tomam formas de webrings, fóruns de discussão e outras comunidades virtuais, assim como clubes sociais de faculdade e universidade. Lojas especializadas em jogos freqüentemente servem coamente, o termo “gamer” ou “gameplayer” se refere a alguém que joga role-playing games, (RPG). Ou jogos de miniatura classificados como gamer. Entretanto, mais recentemente o termo tem crescido e incluído os jogadores de video jogos, A Palavra “gamer” que se refere ao jogador, ganhou força entrando na comunidade de PC inicialmente com a popularização de jogos, MMORPG como EVE Online (2001) no PC, Um jogo de interpretação de mo locais de encontro para organizar grupos de jogadores e também em sala de bate-papo.[carece de fontes] Antes da emergência da Internet, houve muitas comunidades PBeM desenvolvidas que se parecem com os jogos online de hoje encontrados.[carece de fontes]

Em Outubro de 2006, a Entertainment Consumers Association (ECA) foi estabelecida como a primeira organização de sociedade sem fins lucrativos formada para representar consumidores americanos. Uma entidade de mesmo modo denominada, a Entertainment Software Association (ESA), foi formada em 1994 para representar a indústria de software de entretenimento. A ECA foi formado, em parte, em resposta à aparentemente representação não balançada (p. ex., o ESA, IGDA e outros) do ato de jogar no Congresso dos Estados Unidos.[1]

A empresa Rooster Teeth, que é conhecida pelas suas webséries e conteúdo semanal online, também foi fundada por gamers e seu canal principal no Youtube agora conta com mais de 7 milhões de inscritos.