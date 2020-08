Todos precisamos de mais opções para nos conectar quando não podemos estar fisicamente juntos.

Agora a pagina Gazeta News de Guarulhos, pode fazer, e organizar eventos online que os participantes podem pagar para acessar. Com isso, Seu evento online pode ter um ou mais vídeos ao vivo, pode ser uma noite de jogos, uma entrevista, gravação de um podcast etc. vale Para Shows você pode vender bilhete pela nossa página do Facebook.

https://www.facebook.com/gazetanewsguarulhos/