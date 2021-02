A história do gato de uma família que protegeu crianças de uma cobra venenosa se tornou viral nas redes sociais recentemente. O caso aconteceu em Queensland , na Austrália.

De acordo com o portal AM, o gato chamado “Arthur” estava brincando com duas crianças no quintal de uma casa quando uma cobra marrom oriental tentou atacar um dos menores.

O felino defendeu sua “família” e conseguiu matar a cobra, mas no momento de desespero, ninguém percebeu que ele foi picado.

“No caos de tirar as crianças do quintal, ninguém viu a mordida real, Arthur caiu e rapidamente recuperou como se nada tivesse acontecido pouco tempo depois. Colapsos como este é um sintoma comum de picadas de cobra, embora não seja um sintoma conhecido entre os donos de animais de estimação”, explicou o serviço de emergência veterinária que o atendeu.

Na manhã seguinte, os donos encontram o animal passando mal novamente e ele já não conseguia se levantar. Infelizmente, os sintomas graves não puderam ser revertidos e ele morreu.

A cobra marrom oriental é veloz e agressiva, por isso muitos acidentes acontecem e ela é uma das espécies que mais causam mortes humanas na Austrália.

Seu veneno é muito tóxico e causa paralisia progressiva, impedindo a coagulação do sangue e exigindo a administração de muitas doses de antidoto para reverter os sintomas.

