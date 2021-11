Gazeta News Guarulhos fez uma pesquisa de produtos que terão mais procuras neste período de Black Friday 2021

Ads

13:54:39

PRODUTOS QUE SERÃO SUCESSO DE VENDAS NA BLACK FRIDAY 2021

Uns dos produtos mais procurados são.

A data mais esperada pelos grandes varejistas e e-consumidores está chegando! A Black Friday é a oportunidade perfeita para realizar suas compras por um valor bem acessível.

E quem planeja renovar os eletrodomésticos da casa, pode conseguir ótimos negócios nessa data

Dica: Para aproveitar melhor as ofertas, a dica é montar uma lista de desejos com algumas semanas de antecedência. Dessa maneira, é possível acompanhar a variação de preços e adquirir os produtos com descontos reais.

Pensando nisso, separamos alguns itens essenciais para facilitar o seu dia a dia em casa. Então, confira as nossas dicas de eletrodomésticos que farão sucesso na Black Friday 2021.

ADS

Fritadeira Elétrica

Cafeteira Elétrica

Micro-ondas

Aspirador de Pó – Robô

Smart Speaker

Notebooks

Smartphones