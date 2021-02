GCM acaba com pancadão para 500 pessoas na estrada do Tanque Grande

13:47:05

Em uma ação que durou cerca de 40 minutos neste domingo (7), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos acabou com um pancadão (baile funk) que acontecia na altura do número 843 da estrada do Tanque Grande. No local havia aproximadamente 500 pessoas que bloquearam, com carros, o trânsito da via pública. Por meio de uma denúncia anônima pelo telefone 153, os guardas civis foram deslocados para o local.

A equipe chegou ao local às 16h35 e às 17h15 a festa havia encerrado e a via pública voltou a ser liberada. “Foi uma ação rápida e eficiente que devolveu ao cidadão comum o direito de ir e vir”, resumiu Márcio José Pontes, titular da Secretaria para Assuntos de Segurança Pública.

Perturbação ao sossego público

Neste último final de semana (de 5 a 7 de fevereiro) a Guarda Civil Municipal recebeu 54 denúncias de aglomeração e perturbação ao sossego público, das quais 28 foram confirmadas e resolvidas. A corporação tem priorizado esse tipo de atendimento em razão da pandemia da Covid-19 e do alto risco de alastramento da doença em razão das aglomerações, que estão proibidas.

Um total de 21 casos mobilizou as equipes da GCM. Elas fizeram o atendimento presencial e solucionaram a situação por meio do diálogo com as partes envolvidas. Outros sete casos foram resolvidos por telefone, com orientação aos denunciantes, e 26 não tiveram encaminhamento por falta de informações. As ligações foram feitas para o número 153.

