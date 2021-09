GCM apreende 408 pinos de cocaína e 107 porções de maconha em dois bairros

Ads

11:12:04

Mais duas ocorrências de tráfico de entorpecentes foram atendidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos. A primeira aconteceu no Jardim Diogo e a segunda no Taboão, ambas na noite desta terça-feira (31). No total foram apreendidos 408 pinos de cocaína e 107 porções de maconha.

Na rua Elvira, no Jardim Diogo, uma equipe da Inspetoria de Patrulhamento com Cães (Canil) avistou um indivíduo que supostamente vendia drogas e tentou a fuga ao ver os agentes. Ele jogou uma sacola para longe, mas acabou detido. Em seu poder foram encontradas 11 porções de maconha, 71 pinos de cocaína e 30 reais em dinheiro. A ocorrência foi apresentada no 2º Distrito Policial, no Jardim Santa Mena, para as providências legais.

O segundo caso envolveu agentes da Inspetoria do Patrulhamento Tático (Romu) em ação preventiva pela região do Taboão. Ao passarem pela rua Tenente Campo, eles avistaram um homem em atitude suspeita, que saiu correndo. Os GCMs desceram da viatura e começaram a persegui-lo a pé. O homem jogou uma sacola no lixo e, quando foi alcançado, com ele não foram encontradas substâncias ilícitas.

Contudo, os agentes conseguiram localizar a sacola e encontraram 337 pinos de cocaína e 96 porções de maconha. O homem então foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, no Centro, local em que foi autuado em flagrante.

