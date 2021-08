GCM apreende dois menores por suspeita de tráfico no Taboão

Ads

Com a ajuda da cadela Ventania, uma equipe da Inspetoria de Patrulhamento com Cães da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu no final da tarde desta terça-feira (24) dois menores que estavam com 58 porções de maconha e 50 pinos de cocaína. A ação aconteceu na praça Vicente Francisco Campos, no Jardim Taboão.

Os dois suspeitos se encontravam na praça e ao avistarem a viatura jogaram uma sacola no meio do lixo. Ao serem abordados pelos agentes negaram qualquer participação no tráfico de drogas, mas com eles foi encontrada a quantia de 209 reais em dinheiro.

Ao serem questionados sobre a origem do dinheiro, eles confessaram ser proveniente do tráfico de entorpecentes. A cadela Ventania então ajudou a localizar a sacola em meio ao monte de lixo e nela foram encontradas as drogas. Os dois foram apresentados à autoridade de plantão do 9º Distrito Policial, Jardim Paraíso, para as devidas providências legais.

De acordo o comandante da GCM, Francisco Borotta, “o combate ao tráfico de entorpecentes tem se tornado uma das principais ações dos agentes dentro de Guarulhos. Esta é uma maneira de tentarmos diminuir o mal que esse tipo crime causa à sociedade”, disse.

