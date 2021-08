GCM apreende dois menores suspeitos de tráfico no Jardim Santa Cecília

Ads

10:32:06

No início da noite desta segunda-feira (9) uma equipe da Inspetoria de Patrulhamento com Cães (Canil) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu dois menores por suspeita de tráfico de drogas na Passagem 2, proximidades da rua Hugo Ziller, no Jardim Santa Cecília.

Os jovens foram avistados em atitude suspeita e não ofereceram resistência aos serem abordados pelos agentes. Eles disseram que estavam vendendo drogas naquela área e, com eles, foram encontrados 110 pinos de cocaína e 104 reais em dinheiro.

Por se tratar de menores de idade, os pais foram localizados e os acompanharam até o 1º Distrito Policial, no Centro, local em que a autoridade de plantão tomou as medidas cabíveis.

Segundo a inspetora Marta Aparecida, comandante do Canil, “o tráfico de drogas e a dependência química causam enormes malefícios à sociedade e, principalmente, às famílias. Por esse motivo, devem ser constantemente prevenidos e tratados”, afirmou.

