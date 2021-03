GCM atende 80 chamados de perturbação do sossego público no fim de semana

14:54:37

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos foi acionada para atender 80 chamados de perturbação do sossego público entre sexta-feira (26) e domingo (28). Desse total, 44 foram resolvidos presencialmente pelas equipes, que precisaram apenas conversar com os envolvidos para resolver o problema.

Por conta da pandemia do coronavírus e determinação do Plano São Paulo, qualquer evento que provoque aglomeração de pessoas está proibido em razão do alto risco de disseminação da doença.

Outras 12 ocorrências receberam orientação por telefone, sem a necessidade de deslocamento de guardas até o local. As outras 24 não foram atendidas por falta de um maior detalhamento das informações.

