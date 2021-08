GCM captura homem dentro de mata na Vila São Rafael com bolsa de maconha

Ads

Uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos deteve um homem suspeito de tráfico de maconha na Comunidade da Vila São Rafael no início da noite de sexta-feira (27). Os guardas, que se encontravam em patrulhamento preventivo pela área, foram avisados por moradores de que havia um grupo de pessoas que utilizavam o terreno de uma empresa de torres de energia para o comércio ilegal de drogas.

Por se tratar de região de mata, foi pedido o auxílio de cães farejadores. Os animais rapidamente localizaram uma pessoa que se encontrava escondida na área de posse de uma bolsa preta carregada de maconha.

O indivíduo, que negou participação no comércio de drogas, foi detido e encaminhado para a autoridade de plantão do 2º Distrito Policial, no Jardim Santa Mena, para que fossem adotadas as devidas medidas legais.

