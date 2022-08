GCM dispersa 600 pessoas de pancadões no fim de semana

Ads

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos dispersou cerca de 600 pessoas de dois grandes pancadões na noite deste domingo (21), na Vila Flórida e no Jardim Presidente Dutra, após denúncias de moradores que relataram não conseguirem descansar devido ao barulho excessivo das festas e ao tumulto nas ruas. As ocorrências destacaram-se entre as 40 reclamações sobre perturbação de sossego público feitas à Central de Atendimento da GCM neste fim de semana.

Na Vila Flórida havia um fluxo de cerca de 400 pessoas aglomeradas em volta de aparelhos de som. Após a multidão ser dispersada, moradores saíram às ruas para agradecer aos agentes pela ação. A viatura continuou monitorando o local para evitar que o evento retornasse.

No outro caso foi fechada uma adega que promovia um pancadão com cerca de 200 pessoas na avenida José Miguel Ackel, no Jardim Presidente Dutra. Os responsáveis pelo comércio foram alertados sobre as normas para o funcionamento, como o limite sonoro no período noturno e a necessidade de autorização de órgãos de trânsito para fechar a rua para eventos.

Aos finais de semana a GCM reforça o monitoramento em regiões que costumam ser apontadas frequentemente em denúncias por barulhos intensos a fim de preservar a tranquilidade nos bairros e o bem-estar das pessoas mais vulneráveis, como idosos, enfermos e bebês. Para denunciar casos de perturbação de sossego público o cidadão deve acionar a Central de Atendimento da GCM por meio do telefone 153.