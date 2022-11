GCM e PM apreendem grande quantidade de drogas com a ajuda de cães farejadores

Ads

Mais de mil embalagens com cocaína, crack e maconha foram apreendidas em uma ação conjunta da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e da Polícia Militar na sexta-feira (4) no bairro Água Azul. Com a ajuda de dois cães policiais da GCM, os pastores-belga-malionois Ventania e Hatch, os agentes adentraram a mata fechada e encontraram os entorpecentes rapidamente. Dois suspeitos foram avistados na área, mas fugiram.

A cadela farejadora Ventania, treinada para encontrar entorpecentes em diversos cenários, em especial áreas de difícil acesso e baixa visibilidade humana, localizou as substâncias mesmo enterradas no mato. “Nossos animais são muito inteligentes, obedientes e bem instruídos. Em poucos minutos Ventania sinalizou a presença de drogas nas proximidades, passou por diversos obstáculos da mata e nos guiou até o local da apreensão”, explicou a inspetora do Canil da GCM, Marta Aparecida.

O material ilícito apreendido foi encaminhado ao 7° Distrito Policial para conhecimento e deliberação da autoridade policial, que lavrou um boletim de ocorrência de localização e apreensão dos entorpecentes.