GCM encerra balada na Cidade Seródio com 130 pessoas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos encerrou uma aglomeração com 130 pessoas que aconteceu na noite desta quarta-feira (16) na avenida Marcel Lourenço Seródio, Cidade Seródio. A balada clandestina foi denunciada pelo telefone de emergência 153.

No local estavam reunidas pessoas sem máscaras que bebiam, fumavam e cantavam. Os agentes conversaram com os proprietários do local que, por livre vontade, encerraram a balada e fecharam o estabelecimento.

Esta não é a primeira vez que a GCM tem de agir para impedir que uma aglomeração exponha pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus. Segundo o inspetor Roberto Pereira, “infelizmente, mesmo com milhares de pessoas doentes e mortas pela covid-19, ainda existem pessoas que não seguem as orientações de segurança sanitária e promovem eventos clandestinos”.

