GCM encerra evento com mais de 400 pessoas aglomeradas na Vila São Rafael

11:30:55

Neste sábado (28), por volta das 23h, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos dispersou uma aglomeração que envolvia cerca de 400 pessoas na quadra ao lado da UBS Vila São Rafael. Durante e o fim de semana, entre os dias 27 e

Dentre esses 40 casos, 29 foram atendidos de forma presencial, enquanto que outros 11 foram resolvidos por telefone, com orientação aos denunciantes. Todas as ligações foram feitas para o número 153.

O bairro que liderou o número de ocorrências por perturbação ao sossego público foi o Jardim São João, com cinco, seguido por Gopoúva, Cocaia, Itapegica e Pimentas, com três cada um, Centro e Bonsucesso, com dois casos, e Jardim Bom Clima, Cumbica, Picanço, Vila Barros, Taboão, Jardim Tranquilidade, Vila Galvão e Vila São Rafael, com uma ocorrência cada.

