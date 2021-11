GCM impede furto em lanchonete na região central

Ads

04:55:40

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos conteve uma tentativa de furto em uma lanchonete na avenida Doutor Timóteo Penteado, na região central, na madrugada desta quarta-feira (17). Durante um patrulhamento preventivo, a equipe deparou com o portão do estabelecimento aberto e alguns equipamentos do lado de fora, como uma máquina de gelo, prateleiras e latas.

Quatro indivíduos estavam no local e três tentaram fugir ao notarem a aproximação da viatura. Os guardas conseguiram deter dois suspeitos, que foram conduzidos ao 1º Distrito Policial para que delegado de plantão tomasse as devidas ações legais.

A Central de Atendimento da GCM pode ser acionada 24 horas, todos os dias da semana, por meio do telefone 153, para questões relacionadas à segurança pública da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais.