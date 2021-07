Ads

Duas ações de tráfico de drogas foram interrompidas pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos na noite desta terça-feira (20), que geraram a apreensão de 204 pinos de cocaína, 54 porções de maconha e 30 de crack, além 398 reais em espécie.

A primeira aconteceu na rua Hugo Ziller, no Jardim Santa Cecília, quando um homem foi detido por uma equipe da Inspetoria de Patrulhamento com Cães (Canil) ao correr quando avistou a viatura. O suspeito dispensou uma sacola contendo cocaína e maconha, mas foi alcançado e conduzido ao 1° Distrito Policial, no Centro. A autoridade de plantão fez o auto de prisão em flagrante. Foram contabilizadas 178 embalagens contendo cocaína e outras 28 com maconha, além de 190 reais.

Logo em seguida, na rua Olímpio Noronha, Vila Nova Bonsucesso, uma equipe da Inspetoria de Patrulhamento Tático (Romu) deteve um indivíduo acusado de tráfico de entorpecentes. Ele tentou despistar a equipe ao jogar uma bolsa para longe que continha cocaína, crack e maconha.

Conduzido ao 7° Distrito Policial, no Jardim São João, o delegado lavrou a prisão em flagrante por tráfico de entorpecentes. Com o homem foram encontradas 26 embalagens de cocaína, 30 de crack e 26 de maconha, além de 208 reais.

Fotos: Divulgação/PMG

21/07/2021

