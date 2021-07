GCM participa de perseguição na Dutra e impede sequestro-relâmpago

Ads

Uma perseguição pela rodovia Presidente Dutra, que contou com a participação de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos e da Polícia Militar, acabou com a prisão de três homens que haviam acabado de realizar um sequestro-relâmpago. A vítima que os acompanhava saiu ilesa.

O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (23). Após comunicação do Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) que alertou sobre o sequestro-relâmpago, com acompanhamento por parte de uma viatura da GCM, os vários acessos da rodovia Presidente Dutra foram imediatamente fechados.

Nas imediações do posto Sakamoto, uma viatura da Polícia Militar entrou na perseguição. Durante a fuga, para escapar da abordagem policial, os infratores tentaram derrubar um motociclista pelas imediações da rua Julia Gaioli, no Jardim Presidente Dutra, e um pedestre, que se jogou no canteiro da pista local.

Percebendo o risco de acidente, foram efetuados dois disparos em direção aos pneus do veículo, o que provocou uma diminuição da velocidade dos suspeitos. As equipes então pararam as viaturas e foram a pé em direção ao Fiat Stillo em que se encontravam os homens.

Ao se aproximarem, o motorista tentou atropelar um dos agentes, mas novos disparos acertaram o pneu dianteiro e o carro parou. Os três homens foram detidos e a vítima libertada. Em poder dos sequestradores foi encontrada uma arma de brinquedo. No final da tarde, o carro da vítima, um Toyota Yaris, foi encontrado na avenida Paulo Faccini.

A intenção dos homens era ir até caixas eletrônicos para efetuar saques com os cartões da vítima. Após uma pesquisa de caráter geral, verificou-se que o Fiat Stillo havia sido roubado em 16 de julho na cidade de Itaquaquecetuba.

Os três homens foram levados ao 4° Distrito Policial de Guarulhos, no bairro Cidade Parque Alvorada, local em que o delegado de plantão efetuou o flagrante e os recolheu à prisão.

