GCM prende homem por tráfico de drogas no Parque Continental

10:50:00

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos, em patrulhamento na noite desta quarta-feira (8) pela rua Koki Koga, Parque Continental, detiveram um homem que portava 23 porções de maconha e 20 de cocaína. A cadela Ventania localizou a maior parte da droga.

Os guardas suspeitaram do nervosismo do suspeito e resolveram abordá-lo. Na revista, encontraram em seu poder oito porções de maconha e cinco de cocaína. Como ele não quis revelar se havia mais drogas por perto, os GCMs colocaram a cadela Ventania para fazer o trabalho de farejamento. O animal conseguiu encontrar mais 30 unidades (15 de cada droga).

Diante da circunstância, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para o 2º Distrito Policial, no Jardim Santa Mena, onde a autoridade de plantão tomou as providências legais.

