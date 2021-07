GCM prende suspeito de tráfico de drogas no Jardim Palmira

Ads

Agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos detiveram um homem que portava 68 pinos de cocaína e 33 porções de maconha na viela Abril, Jardim Palmira, no final da noite desta segunda-feira (19).

A equipe da Inspetoria de Patrulhamento com Cães (Canil) se encontrava na região quando avistou o suspeito que, na tentativa de fuga, atirou uma sacola com as drogas para longe. Ao ser abordado, negou que vendia entorpecentes e afirmou que era menor de idade.

O acusado foi desmentido pela mãe, que apareceu no local e afirmou que o filho era maior de idade. Diante da palavra da mulher, o homem foi conduzido ao 2º Distrito Policial, no Jardim Santa Mena, local em que o delegado de plantão registrou o flagrante.

