Em duas ações que aconteceram na tarde desta quinta-feira (22), agentes da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos detiveram três homens por suspeita de tráfico de drogas nos bairros Jardim Bom Clima e Cabuçu. No trabalho efetuado pelas equipes foram apreendidos 211 pinos de cocaína, 23 porções de maconha e 57 de crack.

O primeiro caso ocorreu nas proximidades do ginásio poliesportivo Paschoal Thomeo, Jardim Bom Clima. Uma equipe da Inspetoria de Patrulhamento Tático (Romu) monitorava a área para impedir ações de furto, após reclamações de moradores, quando avistou um homem em atitude suspeita, que tentou fugir. Após a abordagem, os GCMs localizaram 83 pinos de cocaína, 57 com crack e cinco porções de maconha. Encaminhado ao 6º Distrito Policial, no mesmo bairro, o delegado de plantão elaborou o auto de prisão em flagrante.

Na outra ocorrência, a Inspetoria de Patrulhamento com Cães (Canil) deteve dois homens no Cabuçu por suspeita de tráfico de entorpecentes. Uma equipe efetuava rondas pela região quando deparou com os suspeitos que, ao avistarem a viatura, tentaram fugir pela mata, mas foram interceptados.

Com eles foram encontradas embalagens com cocaína e maconha, além de dinheiro em espécie. Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas ao 9° Distrito Policial, no Jardim Paraíso, local em que o delegado de plantão contabilizou 128 pinos de cocaína e 18 embalagens com maconha, além de 160 reais em dinheiro. Os dois foram autuados em flagrante.

