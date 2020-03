//GCM presta serviços diversos no enfrentamento ao coronavírus em Guarulhos

Share this:

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos está com seu efetivo nas ruas em apoio às ações de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). Só nos últimos dias a Central de Atendimento da GCM tem recebido uma média de 900 ligações diárias. Em sua maioria, denúncias sobre o descumprimento das medidas de prevenção, que incluem estabelecimentos comerciais abertos e locais com aglomerações de pessoas.

Muitas vezes os agentes da central orientam as pessoas, esclarecendo e resolvendo situações sem a necessidade de deslocamento de pessoal ou de viaturas.

Na última semana os agentes interceptaram um carro de som na avenida Paulo Faccini, que incentivava os comerciantes a abrirem os seus estabelecimentos em descumprimento ao decreto que determina a suspensão imediata do funcionamento dos serviços que gerassem aglomerações. Na oportunidade, três pessoas foram levadas ao Distrito Policial.

Nos últimos dias a GCM esteve também em bares, borracharias, postos de combustíveis, entre outros estabelecimentos, orientando os comerciantes e alertando-os sobre os problemas do não cumprimento do decreto. Só a Central de Atendimento da GCM recebeu cerca de 200 reclamações, tendo confirmadas quase 60. A maioria das denúncias foi de aglomerações nas regiões do Cabuçu, Recreio São Jorge, Jardim São João, Bonsucesso e Pimentas. Nesses casos as orientações foram suficientes e não houve a necessidade de encaminhar ninguém ao Distrito Policial.

A GCM tem atuado também na “Ação Conscientização”, que conta com carros equipados que emitem uma mensagem sonora de orientação ao público quanto às medidas de prevenção e isolamento social necessárias ao combate da pandemia.