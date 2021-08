Ads

Neste último final de semana (de 30 de julho a 1º de agosto) a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos recebeu 42 denúncias de aglomeração e perturbação ao sossego público. Desse total, 29 foram resolvidas de forma presencial com diálogo mantido com as partes envolvidas. Outras 13 foram solucionadas apenas com orientação por telefone às partes. Os casos denunciados envolviam aproximadamente 900 pessoas.

A corporação tem priorizado esse tipo de atendimento em razão da pandemia da covid-19, além de fazer cumprir a chamada Lei do Silêncio.

Outras 11 denúncias não foram atendidas por falta de detalhamento das informações. As ligações foram feitas para o número 153. Os bairros que registraram mais ocorrências foram Jardim São João, com seis, Cumbica e Picanço, com quatro, e Cocaia, com três, e Jardim Monte Alegre com 120 pessoas dispersadas. Outras sete regiões também apresentaram problemas, mas em escala menor.

