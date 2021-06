GCMs prendem suspeitos de assalto após perseguição

09:39:32

Ao receber a informação de populares de que um assalto acontecia na rua Francisco Gonzaga Vasconcelos, ao lado do estádio Cícero Miranda, na Vila Galvão, uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos se dirigiu na tarde desta segunda-feira (7) ao local.

As vítimas repassaram as características dos suspeitos aos agentes, que saíram em patrulhamento e nas proximidades da rua Treze de Maio avistaram três indivíduos com os traços informados. Eles demonstraram muito nervosismo ao depararem com os agentes e tentaram fugir correndo, após largarem uma bicicleta no meio da rua.

Os GCMs deram ordem de parada, mas não foram obedecidos, o que deu início a uma perseguição pela rua Quintadinha e pela avenida Doutor Timóteo Penteado, local em que um dos acusados foi detido. Outro acabou se rendendo duas quadras à frente, mas o terceiro conseguiu escapar. Com eles foi encontrada uma imitação de pistola que era usada nos assaltos à mão armada.

Os dois foram encaminhados para o 2º Distrito Policial, no Jardim Santa Mena, onde foram autuados em flagrante e permaneceram presos à disposição da Justiça.

De acordo com o Inspetor Marcelo Francisco, “a GCM tem um papel preventivo nas questões de segurança pública, mas com sua presença nas ruas acaba coibindo crimes em flagrante delito, como neste caso em que dois suspeitos foram presos”.

Texto: Vicente de Aquino

Fotos: Divulgação/PMG

08/06/2021

