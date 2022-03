Globo anuncia volta dos eliminados do BBB 22 para dinâmica com Tadeu Schmidt

Ads

A edição do Big Brother Brasil 22 (Globo) desta quinta (17) deverá mexer com as estruturas do jogo. Os oito eliminados (contando com o desta terça-feira, 15) retornarão ao estúdio e participarão de uma dinâmica com Tadeu Schmidt.

Segundo a Globo, o público só ficará sabendo o que eles terão de fazer na própria quinta. Mas o que se sabe é que eles vão definir uma missão importante para o futuro do jogo. Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa, Jade Picon e o eliminado mais recente terão uma tarefa surpresa a cumprir.

Maria, que foi expulsa, e Tiago Abravanel, que apertou o botão da desistência, não foram chamados para participar.

Por mais que a emissora não tenha explicado qual será a dinâmica, nunca antes na história do BBB os participantes que já haviam deixado o reality se juntaram para mexer com o jogo no meio do programa. O que já aconteceu foram paredões falsos e quartos separados onde determinados competidores ficavam assistindo a tudo ou definindo uma estratégia antes de retornarem ao game.

Mas antes disso acontecerá o Paredão. Gustavo, Pedro Scooby e Vyni estão no Paredão desta semana. A definição aconteceu na noite deste domingo (13) após votação com direito a contragolpe e votos no confessionário. DG conseguiu escapar da berlinda após vencer a Prova Bate e Volta.

A noite de Paredão começou com Arthur, anjo da semana pela terceira vez, imunizando Paulo André. “Quero que ele fique mais uma semana tranquilo no jogo”, disse o ator. O atleta chorou ao receber o benefício do anjo.

Vetado da última Prova do Líder por Pedro Scooby, Eliezer escolheu puxar Gustavo para o Paredão junto a ele. “Pela minha coerência aqui no jogo e para proteger Eslô e Vyni”. Gustavo, por sua vez, contragolpeou Vinícius e o levou ao Paredão. No confessionário, o bacharel em direito disse que errou ao indicar o cearense.

Já na formação deste domingo, Pedro Scooby foi indicado ao Paredão por Lucas, líder da semana. “Ele é um cara muito forte no jogo e isso me atrapalha”, disse o estudante de medicina ao indicar o surfista. Enquanto DG foi o mais votado pela casa, com 5 votos.