Globo quer convencer Luciano Huck a desistir da política para ocupar lugar de Faustão

Luciano Huck está sendo pressionado por executivos da Globo para desistir de se lançar à Presidência e assumir o lugar de Fausto Silva na programação dominical em 2022, segundo o colunista de TV Daniel Castro nesta terça-feira (2). Após a saída de Faustão ter sido confirmada no começo do ano circulou a informação que Huck estaria disposto a abrir mão novamente de uma candidatura para trocar os sábados pelos domingos na emissora carioca.

Ainda de acordo com a publicação, a Globo vem tentando manter o apresentador em seu time pois acredita que uma eventual saída do marido de Angélica seria prejudicial ao canal. Na rede carioca desde 2000, Huck vai ver seu contrato vencer em julho. Ao mesmo tempo, a Globo já planeja a programação do ano que vem e uma das metas é dar ao apresentador uma nova atração após mais de 20 anos de “Caldeirão”.

Globo vê Huck como ‘sucessor natural’ de Faustão

Além disso, a emissora quer uma definição o quanto antes para que em setembro consiga colocar no mercado um plano comercial para 2022. E embora muitos apresentadores sejam cogitados para o lugar de Faustão, a Globo acredita que Huck é o “sucessor natural” do colega de emissora, principalmente por aliar faturamento e audiência.

O que também pesa, de acordo com o colunista, é que não é certo que Huck caso se candidate à Presidência seja eleito. Por outro lado, a Globo tem certeza que o marido de Angélica nos domingos não teria problema em manter a primeira colocação na medição do Ibope.

E com a saída de Huck abriria ainda um outro espaço, nas tardes de sábado. Tiago Leifert e Marcos Mion devem ser candidatos para ocuparem a faixa vespertina no lugar do “Caldeirão”. Por sua vez, o ex-Record deve assumir a quinta temporada do “No Limite”. Aliás, o reality de sobrevivência pode reunir ex-BBBs no seu elenco.

Galisteu é confirmada no comando do ‘Power Couple 5’

Antes previsto para 2020, o “Power Couple” volta ao ar em maio com Adriane Galisteu substituindo Gugu, morto em novembro de 2019. O reality de casais reunirá 13 pares de famosos e passará a ir ao ar também nos sábados. Enquanto isso, a Record segue buscando apresentador para “Ilhados” e “A Fazenda 13”.

No SBT, a novidade será na faixa da manhã. O “Vem Pra Cá” deve estrear dia 22 entre 9h45 e 11h15 ocupando parte do policialesco “Primeiro Impacto” e do infantil “Bom Dia & Cia.”. A apresentação será de Patricia Abravanel, filha de Silvio Santos, e Gabriel Cartolano, atualmente no “Fofocalizando”.

(por Guilherme Guidorizzi)