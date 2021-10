Gostosuras e Travessuras no Halloween da Soma Cervejaria

Ads

Por Redação

Para começar, uma Pumpking Ale produzida na fábrica com uma receita especial de abóbora assada com noz-moscada, cravo e canela. Para harmonizar um generoso hambúrguer de costela em pão amanteigado com carvão ativado. Sim! A Soma Cervejaria estará com uma programação especial de Halloween de sexta (29/10) até o feriado de terça (2/11), no brewpub de Moema.

A Pumpking Ale Soma (ABV 5 / IBU 25) é uma cerveja sazonal, de produção limitada, que estará disponível somente no tap da casa, half pint a R$ 11,00, pint por R$ 17,90 e growler de 1L a R$ 39,00, para quem preferir levar para casa ou solicitar delivery.

Vale a pena experimentar também o hambúrguer de Halloween, uma versão exclusiva preparada com 180g de costela, montado com maionese da casa e picles de pepino artesanal sobre pão amanteigado com carvão ativado. Custa R$ 44,30 e companha potes de molho de cheddar maturado e bacon triturado para quem gosta de “chochar” o seu hambúrguer.

Aos que preferem drinks, o Gin Tônica Creepy (R$ 35,90), gin tônica de framboesa com um toque macabro do bartender Thiago Cosme, também é uma criação sazonal e pede atenção especial do público gourmet, ainda mais se acompanhado por uma porção de dadinho de tapioca com barbecue de doce de leite ou pastel da casa.

Nas noites de sexta (29/10) e sábado (30/10) o brewpubs terá ainda música ao vivo com as bandas Os doiis e Yolanda e Spock, respectivamente. Ah! A decoração já está montada! Faça já a sua reserva e garanta suas gostosuras e travessuras deste final de semana prolongado!

SOMA CERVEJARIA

Endereço: Avenida Miruna, 561 – Moema – São Paulo / SP

Ambientes: interno com brewpub e deck externo petfriendly

Funcionamento: de terça a quinta, das 12h às 23h, sexta e sábado, das 12h às 00h e aos domingos das 12h às 19h

Delivery: Ifood, site ou WhatsApp

Pedidos e reservas de mesas: 11 99186.5013

@somacervejaria

www.somacervejaria.com