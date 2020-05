Governo britânico planeja abertura dos estádios ao público em outubro

20:43:58

O diário inglês The Mirror adiantou nesta quinta-feira (7) um planejamento detalhado do governo britânico que prevê cinco fases para ‘desconfinamento’ e retorno à ‘normalidade’, após o lockdown (fechamento completo) decretado no último dia 23 de março para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus (covid-19). A terceira fase do plano de retorno às atividades no país abrange a retomada em junho da Premiere League, principal campeonato nacional de futebol, sem público. Já a volta dos torcedores aos estádios, segundo o jornal britânico, está programada para acontecer apenas em outubro.

O planejamento do governo deverá ser apresentado pelo primeiro-ministro Boris Johnson, durante pronunciamento no próximo domingo (10), e será adotado logo a partir de segunda-feira (11). No entanto, o diário britânico ressalta que todo o cronograma pode sofrer modificações mediante a evolução da pandemia, já que as autoridades não descartam a possibilidade de ocorrência de uma segunda onda de infecções por covid-19 no país.