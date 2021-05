Governo começa a distribuir 500 mil vacinas da Pfizer aos estados

Rede Gazeta News Guarulhos

O Ministério da Saúde começou nesta segunda-feira, 3, a distribuição de 499.590 doses da vacina contra Covid-19 da Pfizer-BioNTech aos estados e ao Distrito Federal. O quantitativo é equivalente à metade do primeiro lote que chegou ao Brasil na última quinta-feira, 29, e será destinado apenas à aplicação da primeira dose.

A pasta recomenda que o fármaco da Pfizer seja destinado à imunização de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas, e pessoas com deficiência permanente. Mas a decisão final cabe aos estados e municípios.

Devido às necessidades especiais de armazenamento do imunizante, o volume de vacinas restante, que será usado para aplicação da segunda dose, será enviado nas próximas semanas. A vacina da Pfizer precisa ficar armazenada a -75ºC. No Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em Guarulhos, as doses estão armazenadas a uma temperatura de -90 graus Celsius (°C) a -60°C.

Ao serem enviados aos estados, os imunizantes ficam a uma temperatura de -20ºC. Eles podem permanecer assim por até 15 dias, segundo autorização da Anvisa. Já nas salas de vacinação, onde a temperatura de refrigeração varia de 2ºC a 8ºC, a vida útil das vacinas é de apenas 5 dias.

“Em função disso, o Ministério da Saúde orienta que, neste momento, a vacinação com o imunizante da Pfizer seja realizada apenas em unidades de saúde das 27 capitais brasileiras, de forma a evitar prejuízos na vacinação e garantir o esquema vacinas de 12 semanas entre uma dose e outra”, diz a pasta em comunicado. Entretanto, o intervalo aprovado pela Anvisa entre a doses é de apenas 21 dias.

Em nota técnica, o Ministério da Saúde diz que a orientação para aumentar o intervalo entre as doses foi baseada em estudos feitos no Reino Unido. “Esta recomendação considerou que a vacinação do maior número possível de pessoas com a primeira dose traria maiores benefícios do ponto de vista de saúde pública, considerando a necessidade de uma resposta rápida frente a pandemia de Covid-19”, diz a pasta.

Confira abaixo a quantidade de doses de vacina da Pfizer enviada a cada estado e ao Distrito Federal. A divisão foi feita de forma proporcional e igualitária.

Rondônia: 3.510

Acre: 1.170

Amazonas: 5.850

Roraima: 1.170

Pará: 14.040

Amapá: 1.170

Tocantins: 3.510

Maranhão: 10.530

Piauí: 5.850

Ceará: 17.550

Rio Grande do Norte: 7.020

Paraíba: 8.190

Pernambuco: 17.550

Alagoas: 7.020

Sergipe: 4.680

Bahia: 26.910

Minas Gerais: 50.310

Espírito Santo: 10.530

Rio de Janeiro: 46.800

São Paulo: 135.720

Paraná: 32.760

Santa Catarina: 17.550

Rio Grande do Sul: 32.760

Mato Grosso do Sul: 7.020

Mato Grosso: 7.020

Goiás: 17.550

Distrito Federal: 5.850

Com Agência Brasil

