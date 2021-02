Governo de São Paulo deve anunciar lockdown das 22h às 5h em todo o Estado

07:37:23

O governador de São Paulo, João Doria, deve anunciar nesta quarta-feira (24) bloqueio em todas as cidades do Estado entre 22h e 5h. O lockdown no Estado foi defendido em reunião com o Centro de Contigência da Covid-19 nesta terça-feira (23).

Segundo o Estadão, a medida tem forte apoio dentro do governo. São Paulo atingiu, nesta semana, o maior número de internações em UTI desde o início da pandemia.

O martelo do lockdown ainda não está batido. Caberá ao governador a decisão final, que será tomada nesta quarta-feira, quando serão anunciadas as novas medidas de restrição.

Os detalhes de como seria a fiscalização serão definidos em nova reunião que será realizada nesta quarta-feira. A princípio, a ideia é orientar as pessoas para que fiquem em casa. Bares, restaurantes e comércio ficariam fechados neste horário.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook