Governo de SP celebra Bicentenário da Independência do Brasil com atividades lúdicas no Caminhos do Mar

De 3 a 11 de setembro, haverá atividades para a toda família, como caminhada simbólica percorrida por D. Pedro I

O Governo de São Paulo celebrou neste domingo (4) o Bicentenário da Independência do Brasil. De 3 a 11 de setembro haverá atividades lúdicas para toda a família na rota Caminhos do Mar, incluindo a caminhada simbólica percorrida por D. Pedro I. Dentre as ações também estão plantio de mudas, oficinas infantis, espetáculo musical, contação de histórias e caça ao tesouro.

“Estamos na semana da Independência, celebrando o Bicentenário, e viemos comemorar hoje a recuperação desse espaço tão importante na história do nosso estado. Por essa subida da serra aqui no Caminhos do Mar foi que São Paulo começou, foi por aqui que D. Pedro I subiu para proclamar a Independência. Viemos aqui para comemorar o resgate deste marco histórico”, destacou o secretário de Governo, Marcos Penido.

O Caminhos do Mar faz parte da “rota da Independência”, onde está localizada a Calçada do Lorena, caminho percorrido por D. Pedro I em 1822 na subida do litoral ao Ipiranga, em São Paulo. Há também no local outros oito monumentos históricos que contam a história do país, erguidos em 1922, na época para celebrar o centenário do grito do Ipiranga. Com a presença de “Pedrinho”, personagem criado para receber os visitantes, todos os dias, entre 3 e 11 de setembro, serão recheados de atividades lúdicas para contar essa história. No domingo (4), a entrada no parque será gratuita para pessoas cadastradas no Programa Auxílio Brasil, estudantes da rede pública e pessoas com deficiência.

Atualmente, o Caminhos do Mar, que faz parte do Parque Estadual Serra do Mar, é operado pela Parquetur por meio de uma concessão do Governo do Estado. Desde 6 de agosto, o local, que é uma unidade de conservação da Mata Atlântica, tem sido palco de atividades comemorativas do bicentenário, que ocorrerão até o dia 25 de setembro, sendo que de 3 a 11 de setembro, o parque funcionará diariamente.

Durante este período, além das ações que já estão ocorrendo, novas atividades irão surpreender o público:

Festival do Cambuci

É uma feira gastronômica em que os visitantes poderão degustar e adquirir doces, geleias, conservas, molhos, farofas, licores, cachaças e sucos feitos com Cambuci e outros ingredientes nativos de Mata Atlântica, sendo que muitas dessas espécies estão presentes na vegetação exuberante do Caminhos do Mar.

Os visitantes poderão ainda consumir no local o acarajé com vatapá de Cambuci e sanduiches de carnes defumadas artesanalmente, mas também há opções vegetarianas, sorvetes e paletas de Cambuci, cervejas e chopes artesanais e drinks feitos com frutas nativas da Mata Atlântica.

Contação de histórias

Artistas reproduzirão histórias clássicas e autorais, recontando a história do país de forma lúdica.

Caminhada simbólica com D. Pedro I

Encenação do 7 de setembro com um ator caracterizado de D. Pedro I percorrendo a Calçada do Lorena junto aos visitantes, refazendo o percurso realizado há 200 anos.

Encenação teatral

Apresentação do espetáculo “1822 – As Trilhas do Império do Brasil”. A peça conta como se deu a Proclamação da Independência do Brasil de Portugal em 1822, a partir dos personagens centrais: Imperador Dom Pedro I, Imperatriz Leopoldina e José Bonifácio.

*As atividades poderão sofrer alterações de dia e/ou horário e local a qualquer momento, devido às condições meteorológicas. A programação completa e atualizada das ações pode ser conferida na página Bicentenário do site: www.caminhosdomar.com.br/ bicentenario/

As ações ocorrerão ao longo do Roteiro Histórico (8 km), trilha asfaltada da Estrada Velha de Santos e, também, do Roteiro Ecoturístico (3,5 km), trilha pavimentada em pedras da Calçada do Lorena. Os que gostam de aventura podem ainda agendar antecipadamente a visita para realizar o Roteiro Aventura (4,5 km) pela trilha da Cachoeira da Torre.

Valor do Ingresso: R$ 40,00 (inteira)/R$ 20,00 (meia)

Valor Avulso do Transporte Interno – R$ 35,00 (vendido exclusivamente nas bilheterias locais e mediante disponibilidade)

Combos Promocionais (vendidos exclusivamente no site)

R$ 50,00 (Inteira e transporte interno)

R$ 42,50 (Meia e transporte interno)

Gratuidade no domingo (4)

– Pessoas cadastradas no Auxílio Brasil (mediante apresentação de comprovante) ou programa de transferência de renda equivalente;

– Estudantes de educação infantil, ensino fundamental e médio da rede pública de ensino com até 2 responsáveis;

– Pessoas que possuem a carteirinha PCD com acompanhante.

O acesso ao Festival do Cambuci no Caminhos do Mar será gratuito. Todos os visitantes poderão acessar a área (Centro de Apoio ao Visitante de São Bernardo do Campo) livremente. O festival ocorre nos dias 3, 4, 7, 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Endereço:

Portaria de entrada por São Bernardo do Campo:

• SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 42 – Alto da Serra – São Bernardo do Campo/ SP

Portaria de entrada por Cubatão:

• SP-148 Estrada Caminho do Mar, Km 50 – Cruzeiro Quinhentista – Cubatão/SP