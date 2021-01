10:46:58

Governo de SP decide fechar bares e restaurantes todos os dias de semana

às 20h Governo de SP decide fechar bares e restaurantes todos os dias de semana às 20h Rovena Rosa/Agência Brasil Depois de anunciar nesta quinta-feira (21) que o estado de São Paulo registrou aumento de 42% no número de novos casos e de 39% de óbitos de covid-19 nos 21 dias de janeiro, em comparação ao mesmo período de dezembro de 2020, o governo de SP decidiu entrar na fase vermelha todos os dias da semana a partir das 20h. Isso fará com que bares, restaurantes e comércio não essencial tenham que fechar suas portas às 20h nos dias de semana e durante as 24 horas do dia em finais de semana e feriados. O governo de São Paulo informou que já ocorreram 1.670.754 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 50.938 vítimas fatais em toda a pandemia no estado. Desse total, somente em janeiro foram confirmados 208.457 casos novos e 4.221 mortes. Já em dezembro, entre os dias 1º e 21, foram registrados 146.390 casos e 3.041 óbitos. De acordo com dados divulgados às 12h desta quinta-feira (21), São Paulo tem 13.711 pacientes internados com covid-19, sendo 7.658 em enfermaria e 6.053 em unidades de terapia intensiva. Desde o início da pandemia, 1.420.484 pessoas se recuperaram da doença no estado, sendo que 171.120 foram internadas e tiveram alta hospitalar. A taxa de ocupação já saltou nove pontos percentuais no Estado – de 61,8% para 70,8% – e mais de quatro pontos percentuais na Grande São Paulo, onde passaram de 66,9% para 71,5%, nestes 21 dias do ano. Governo de SP já vacinou 50 mil pessoas O Vacinômetro, ferramenta digital que permite a qualquer pessoa acompanhar em tempo real o número de vacinados no estado de São Paulo, apontou às 18h33 desta quinta-feira (21) que 50.661 mil pessoas já receberam o imunizante contra a covid-19. Neste primeiro momento, profissionais de saúde, idosos com mais de 60 anos e pessoas com deficiência com mais de 18 anos vivendo em instituições de longa permanência, indígenas aldeados e quilombolas receberão as doses, com o apoio de equipes da atenção primária do SUS. São Paulo informou que a inclusão de novos grupos populacionais será norteada pelo PNI (Programa Nacional de Imunizações), do Ministério da Saúde. Fonte: Folha de S.Paulo J

