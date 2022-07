Governo de SP promove desfile em homenagem aos 90 anos da Revolução Constitucionalista

Ads

14:22:06

Celebração no Parque do Ibirapuera marca luta dos paulistas pela redemocratização do país

O governador Rodrigo Garcia participou neste sábado (9), na capital, do desfile em homenagem aos 90 anos da Revolução Constitucionalista de 1932. A cerimônia é realizada no feriado estadual de Nove de Julho, no Parque do Ibirapuera, em frente ao Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32, e marca a luta dos paulistas pela redemocratização do país após o golpe de Estado de Getúlio Vargas, em 1930.

“É muito importante a gente relembrar essa tradição, relembrar a história do nosso estado, onde São Paulo exigiu o cumprimento da constituição e se uniu em torno das causas justas para o Brasil. Estou muito honrado em participar do evento dos 90 anos da Revolução Constitucionalista”, disse Rodrigo Garcia.

Durante o evento, Rodrigo recebeu a Medalha da Constituição. A honraria é concedida pela Assembleia Legislativa de São Paulo a personalidades que atuam em defesa do Estado Democrático de Direito e do respeito às normas constitucionais.

O Mausoléu do Obelisco abriga os restos mortais dos estudantes Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo, assassinados em 23 de maio de 1932 por tropas getulistas durante uma manifestação a favor de uma Assembleia Nacional Constituinte e o restabelecimento da democracia.

ADS

A morte dos quatro jovens foi o estopim de um movimento que culminou com o levante iniciado em 9 de julho de 1932 por combatentes constitucionalistas contra tropas militares enviadas por Getúlio. O maior conflito do século 20 no Brasil reuniu civis e militares paulistas em resistência contra forças federais, além de apoio maciço da população de São Paulo.

No dia 2 de outubro de 1932, o confronto na capital e no interior paulista terminou com a rendição das tropas estaduais, mas se tornou símbolo da resistência de São Paulo em defesa da Constituição, da liberdade e da democracia. A Revolução Constitucionalista levou Vargas a convocar uma Assembleia Constituinte e reabrir o Congresso com eleições gerais em 1934.

Monumento

O Mausoléu do Obelisco também é local de sepultamento de mais de 700 combatentes paulistas que perderam a vida na Revolução de 1932. O projeto do maior monumento da capital é do artista plástico ítalo-brasileiro Galileo Ugo Emendabili, com construção em mármore travertino capitaneada pelo engenheiro alemão Ulrich Edler.

O Obelisco do Ibirapuera, como também é conhecido, foi inaugurado em 9 de julho de 1955. Tem 72 metros de altura e ocupa uma área de 1.932 metros quadrados.