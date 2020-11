Governo de SP recebe da China as primeiras 120 mil doses da CoronaVac, vacina contra Covid-19



Avião pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos às 7h34. Vacina ainda não teve autorização para ser aplicado no Brasil e está na 3ª fase de testes, que analisa a eficácia após aplicação em milhares de voluntários.

