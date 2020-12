Governo de SP reforça parceria com prefeituras para enfrentar pandemia

Estado pede a 62 municípios ampliação de testagem, rastreamento de casos, uso de máscaras e fiscalização rigorosa contra aglomerações

O Governador João Doria participou nesta terça-feira (1) de videoconferência com prefeitos e autoridades locais de saúde de 62 cidades em atenção após aumento de casos e internações por COVID-19. O Estado reforçou a parceria com os municípios e pediu a ampliação de testagem, rastreamento de casos confirmados e suspeitos, uso obrigatório de máscaras e fiscalização rigorosa contra aglomerações e festas clandestinas.

A reunião também teve a participação do Vice-Governador Rodrigo Garcia e dos Secretários de Estado Jean Gorinchteyn (Saúde), Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), Patricia Ellen (Desenvolvimento Econômico) e Flavio Amary (Habitação). Para o Governador, a colaboração dos prefeitos é fundamental para que o Plano São Paulo de controle da pandemia e flexibilização de atividades permita novas progressões em janeiro.

“Em nome da preservação da vida, vamos precisar muito da cooperação de todos assim como já obtivemos ao longo dos meses, mas especialmente neste final do ano. Reconhecemos que as pessoas estão cansadas dado o longo período dessa pandemia. Mas, até a chegada da imunização com as vacinas, não temos outra arma senão a proteção com máscaras, uso de álcool em gel e higienização das mãos, com distanciamento social e evitar aglomeração de pessoas”, declarou Doria.

O Secretário de Saúde explicou aos prefeitos que a ampliação das taxas de testagem é uma arma para monitoramento e controle da pandemia. Diagnósticos positivos precisam ser acompanhados de rastreamento das pessoas que tiveram contato com o paciente, mesmo que estejam assintomáticas.

“Temos que testar os pacientes que têm pouco sintomas, como dor de garganta, nariz entupido e febre. E todas as pessoas que estiverem no entorno, os contactantes também devem ser monitorados do ponto de vista clínico e, se necessário, a testagem. Testar de forma precoce e isolar os pacientes é controlar a disseminação do vírus na nossa população”, disse Gorinchteyn.

Em outra frente, o Secretário de Desenvolvimento Regional pediu que as Guardas Civis e a Vigilância Sanitária dos municípios sejam rígidos para coibir aglomerações em ambientes públicos e privados. A solicitação foi reforçada pelo Vice-Governador, uma vez que eventos irregulares e desrespeito às normas de distanciamento social podem ter facilitado a reaceleração do contágio entre jovens e adultos.

“Essa reunião é fundamental para apresentarmos ações de controle da pandemia em todo o estado para continuar avançando na retomada de atividades, mas preservando vidas”, declarou Vinholi. “Temos que ter um estado de atenção, e não de alarmismo. O combate à pandemia está nas nossas mãos e nas da sociedade. Quero agradecer a prefeitas e prefeitos por este esforço”, acrescentou Garcia.

O Governo de São Paulo vai garantir apoio da Vigilância Sanitária Estadual a ações municipais e aumento de operações na Grande São Paulo, interior e litoral. A Polícia Militar também pode ser acionada pelas equipes locais para garantir a segurança de fiscais, principalmente em ações noturnas.

Os municípios em atenção possuem mais de 70 mil habitantes e apresentam, segundo a atualização mais recente do Plano São Paulo, ocupação média de leitos acima de 75% ou aumento de internações em mais de 10%, na comparação dos últimos sete dias com o mesmo período anterior.

As cidades monitoradas para reforço no controle da pandemia são:

1. Americana

2. Araraquara

3. Araras

4. Arujá

5. Atibaia

6. Barretos

7. Barueri

8. Bauru

9. Bebedouro

10. Caçapava

11. Caieiras

12. Caraguatatuba

13. Carapicuíba

14. Catanduva

15. Cosmópolis

16. Cubatão

17. Diadema

18. Embu das Artes

19. Ferraz de Vasconcelos

20. Franca

21. Francisco Morato

22. Franco da Rocha

23. Guaratinguetá

24. Guarujá

25. Guarulhos

26. Indaiatuba

27. Itanhaém

28. Itapecerica da Serra

29. Itapetininga

30. Itapeva

31. Itapevi

32. Itapira

33. Itaquaquecetuba

34. Itatiba

35. Jaboticabal

36. Jacareí

37. Jandira

38. Leme

39. Lins

40. Mairiporã

41. Marília

42. Mogi das Cruzes

43. Mogi Guaçu

44. Ourinhos

45. Paulínia

46. Pindamonhangaba

47. Piracicaba

48. Poá

49. Presidente Prudente

50. Ribeirão Pires

51. Salto

52. Santa Bárbara d’Oeste

53. Santana de Parnaíba

54. São Carlos

55. São José dos Campos

56. Sorocaba

57. Sumaré

58. Suzano

59. Taubaté

60. Ubatuba

61. Valinhos

62. Votorantim

