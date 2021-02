Gru Sinfônica abre temporada das orquestras de Guarulhos com obras de Copland e Stravinsky

15:30:52

Neste sábado (20), às 20h, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, apresenta o concerto de abertura da Temporada 2021 com espetáculo da Orquestra Gru Sinfônica. Cheio de vigor, o espetáculo da série Grandes Mestres oferece ao público obras de Copland e Stravinsky, em concerto virtual transmitido ao vivo por meio das redes sociais das orquestras da cidade no YouTube, Facebook e Instagram.

Para ressaltar a magia do universo da música sinfônica e debruçar sobre grandes criações do passado, o espetáculo da série Grandes Mestres apresenta composições de dois autores do século XX, com repertório que destaca a Sinfonia em Três Movimentos, do russo Ígor Stravinsky, escrita entre 1942 e 1945, e Scherzo a la Russe, que estreou em março de 1946 pela San Francisco Symphony Orchestra.

O espetáculo da série Grandes Mestres também promove profundo mergulho na obra de Aaron Copland, com o Concerto para Clarinete, de 1949, que conta com a participação do clarinetista Ovanir Buosi.

O programa

As obras de Stravinsky foram compostas logo após o término da Segunda Guerra, no período final de sua produção, quando o compositor já vivia nos Estados Unidos. Sob regência de Kevin Camargo, Scherzo a la Russe remete às raízes folclóricas da Rússia, que sempre permearam suas obras com sutileza.

Tal como outras obras do mesmo período, Scherzo a la Russe reflete um período doloroso e cheio de sofrimento, com um sabor de ironia e sarcasmo cheio de fruição artística, o que permite lidar e compreender as adversidades e perdas vividas.

Também marcada intensamente pela situação e consequências da guerra, a Sinfonia em Três Movimentos é uma obra fundamental da carreira de Stravinsky. A peça explora intensamente a pulsação rítmica irregular, quase hipnótica, que se altera o tempo todo, marca registrada do compositor. A sinfonia foi construída em torno do uso marcante da harpa e do piano, que ganham força no último movimento, com a união de ambos.

Já o Concerto para Clarinete, de Aaron Copland, foi composto em homenagem ao clarinetista Benny Goodman, o que faz com que a peça apresente elementos e influência do jazz, cujas alusões ao gênero servem de estímulo criativo para uma obra belíssima, concisa e, ao mesmo tempo, densa.

Serviço

Gru Sinfônica apresenta Série Grandes Mestres – Ígor Stravinsky e Aaron Copland

Data: sábado, 20 de fevereiro

Horário: 20h

Concertos virtuais transmitidos pelas redes sociais:

YouTube: www.youtube.com/channel/UCS9r_T3pJEr2wnZreRGSo1g

Facebook: www.facebook.com/ojmguarulhos/

Instagram: https://www.instagram.com/orquestrasdeguarulhos/

Foto: Fábio Nunes Teixeira /PMG

Compartilhe isso: Twitter

Facebook