Grupo Air France-KLM torna diário seu voo entre Paris e Guarulhos

Ads

17:26:59

O Grupo Air France-KLM divulga hoje (22) sua malha aérea atualizada para os próximos meses, com destaque para a retomada do voo diário da Air France entre São Paulo-Guarulhos (GRU) e Paris (CDG) a partir de 28 de junho.

Atualmente com cinco frequências semanais, a aérea francesa aumentará em aproximadamente 30% a oferta de assentos na ligação entre as capitais, chegando a 4,5 mil por semana com o A350-900, que transporta até 324 passageiros. A novidade representa o retorno gradual da disponibilidade nesta rota.

“A Air France-KLM está gradualmente e cuidadosamente reforçando as operações no Brasil, onde nunca deixou de voar. Esta retomada da Air France no Aeroporto de Guarulhos é um passo importante para a companhia, pois demonstra a nossa confiança no mercado brasileiro e a oportunidade de levar ainda mais brasileiros à Europa, na medida em que o continente começa a reavaliar as restrições de circulação. Estaremos, como sempre, tomando todas as medidas sanitárias para garantir viagens confortáveis e seguras para os nossos clientes”, afirma Jean-Marc Pouchol, diretor geral da Air France-KLM para a América do Sul.

O Grupo Air France-KLM contará, a partir de 28 de junho, com 22 frequências semanais ligando o Brasil à Europa:

• São Paulo (GRU) – 14 voos semanais com destino a Paris (CDG) e Amsterdã (AMS).

ADS

• Rio de Janeiro (GIG) – 8 voos semanais com destino a Paris (CDG) e Amsterdã (AMS).

Por conta dos impactos causados pela pandemia da Covid-19, todas as operações da companhia são revisadas constantemente e podem sofrer alterações.

Entrada na Europa e em outros países

Devido às constantes mudanças ocasionadas pela pandemia da Covid-19, a Air France-KLM aconselha que os clientes verifiquem, tanto no momento da compra quanto nos dias que antecedem a viagem, os sites da Air France e da KLM, bem como o Travel.doc da Air France e o Travel.doc da KLM. Recomenda-se, ainda, que os sites dos governos francês, holandês e do destino final sejam acessados para atualizações das condições mais recentes para entrada.

A companhia ressalta que, desde 1º de junho, é possível aos brasileiros, mesmo sem dupla nacionalidade ou residência na Europa, viajar de KLM para realizar conexões, desde que o cliente atenda aos requisitos de entrada do destino final. O mesmo já acontece com a Air France.

Para facilitar o processo de viagem de seus clientes, a Air France-KLM realizou parcerias com o Grupo Fleury e Laboratório CR Diagnósticos para valores especiais para a realização dos testes. Além disso, a empresa fez um levantamento com outras sugestões de laboratórios disponíveis para a realização dos exames, disponível nos sites da Air France e da KLM. Clique aqui ou aqui para acessá-los.

Informações do Grupo Air France-KLM

Compartilhe isso: Twitter

Facebook



Relacionado