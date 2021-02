Guarulhos abre concurso público para preencher 37 vagas na área da saúde

A Prefeitura de Guarulhos vai abrir na próxima quarta-feira (10) as inscrições do concurso público para o preenchimento de 35 vagas de médicos de várias especialidades, além de mais duas, sendo uma para a função de oficial de controle animal e outra para especialista em saúde (biologia). Os salários variam de R$ 2.123,53 a R$ 15.654,69 e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), até as 23h59min de 30 de março de 2021.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 64,82 para o cargo de nível médio (oficial de controle animal) e de R$ 98,86 para as demais funções de nível superior, quantias que devem ser recolhidas por meio da impressão e quitação de boletos, disponibilizados no site da Vunesp, sendo que o pagamento pode ser efetuado em qualquer agência bancária até o primeiro dia subsequente ao encerramento das inscrições.

Para todos os cargos as provas objetivas estão previstas para acontecer no dia 16 de maio próximo, sendo que para a função de médico deverão ser realizadas na parte da manhã e, no período da tarde, as provas de especialista em saúde, bem como as de oficial de controle animal, cujos candidatos habilitados na primeira etapa também serão submetidos à avaliação de aptidão física quando convocados para admissão. Vale destacar que a data e horário podem sofrer alteração caso haja algum impedimento por conta da pandemia de Covid-19.

A confirmação ou alteração da data prevista e as informações sobre local e horário das provas serão divulgadas com antecedência mínima de dez dias por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial de Guarulhos, que deverá ser acompanhado pelo candidato e que não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento para justificar a ausência ou atraso. Como subsídio, o candidato poderá consultar o site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br).

Vagas para médicos

As 35 vagas para médicos estão distribuídas da seguinte forma: médico ambulatorial (3), cardiologista (1), cirurgião vascular (1), coloproctologista (1), médico da família (2), endocrinologista (1), gastroenterologista pediátrico (1), geriatra (1), ginecologista e obstetra ambulatorial (3), hematologista e hemoterapeuta (1), infectologista pediátrico (1), nefrologista (1), nefrologista pediátrico (1), neurologista (1), neurologista pediátrico (1), oftalmologista (1), ortopedista e traumatologista ambulatorial (1).

Ainda para assistência ambulatorial são mais duas vagas para psiquiatra ambulatorial, pediatra ambulatorial (1), pneumologista (1), reumatologista (1) e reumatologista pediátrico (1), bem como uma de médico patologista para o SVO (Serviço de Verificação de Óbitos). Além disso, o concurso prevê o preenchimento de outras cinco vagas para médico de urgência e emergência, e uma para pediatra também de urgência e emergência. Os salários variam de R$ 6.191,53 para 20 horas semanais a R$ 15.654,69 para 40 horas.

Gratuidade da taxa de inscrição

Amparada pela legislação que prevê a gratuidade de taxa de inscrição para desempregados, a pessoa que se enquadrar nessa situação poderá solicitar isenção da taxa de inscrição desde que atenda aos requisitos do edital. As solicitações deverão ser realizadas no site da Fundação Vunesp, das 10h de 10 de fevereiro às 23h59 de 16 de fevereiro de 2021, por meio do link referente ao respectivos concursos públicos, devendo ler e aceitar as condições estabelecidas no edital, localizar a área do candidato e enviar a respectiva documentação exigida.

Na impossibilidade de acesso particular à internet, o candidato poderá efetuar sua inscrição por meio de serviços públicos, tais como os infocentros do programa Acessa São Paulo (www.acessasaopaulo.sp.gov.br), que disponibiliza postos (locais públicos para acesso à internet) em todas as regiões da capital, assim como em diversas cidades do Estado. O programa, além de oferecer facilidade para os candidatos que não possuem acesso particular à internet, é completamente gratuito e disponibilizado a todos os cidadãos. Para utilizar os equipamentos, basta fazer cadastro, apresentando o RG nos postos.

Fotos: Divulgação/PMG