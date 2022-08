Guarulhos abre inscrições em escolas com educação infantil e ensino fundamental para 2023

Ads

Até o dia 17 de setembro estão abertas as inscrições para a educação infantil e o ensino fundamental I nas Escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPGs) referente ao ano letivo de 2023. As vagas são destinadas a crianças nascidas de abril de 2019 a julho de 2022 (creche), abril de 2017 a março de 2019 (pré-escola) e abril de 2012 a março de 2017 (fundamental I). Inscritos em 2022 que aguardam na lista de espera não precisam fazer a inscrição novamente.

Para solicitar a vaga as famílias precisam realizar o cadastro online pelo Portal da Secretaria de Educação (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/). No momento da inscrição é necessário apresentar RG e CPF do responsável, comprovante de residência e Certidão de Nascimento ou RG e CPF da criança.

Em caso de dúvidas ou de impossibilidade de concluir a inscrição online, o munícipe responsável pela criança pode procurar a EPG mais próxima de sua residência.

Os detalhes sobre os procedimentos foram publicados na portaria nº 166/2022-SE, no Portal da Educação (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/), com todas as etapas previstas no cronograma de inscrições.

