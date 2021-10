Guarulhos abre inscrições para a Educação de Jovens e Adultos 2022

Ads

Entre os dias 1º e , estarão abertas as inscrições para conclusão do ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Prefeitura, no 1º semestre de 2022.

Os interessados devem realizar as inscrições preferencialmente por meio do Portal da Educação, no link: https://guarulhosportal.gier.com.br/index.html ou presencialmente, nas escolas-polo da EJA, com apresentação da certidão de nascimento ou RG, comprovante de residência em Guarulhos e RG do responsável, em caso de candidatos menores de 18 anos.

O EJA atende adultos e jovens com idade a partir dos 15 anos completados até de 2021 e que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino fundamental na idade adequada.

O curso oferecido pela Prefeitura é semestral e as aulas são ministradas no período noturno. Ao todo, são 28 escolas-polo com a modalidade Educação de Jovens e Adultos, distribuídas em diversas regiões do município.

Para mais informações, acesse o Diário Oficial publicado na última -feira (22): https://www.guarulhos.sp.gov.br/uploads/pdf/2028292449.pdf (pág. 32 – Portaria 69/2021 – SE).

Clique aqui (https://portaleducacao.guarulhos.sp.gov.br/siseduc/portal/site/listar/categoria/52/) e confira a lista de endereços das escolas-polo da Educação de Jovens e Adultos – EJA.