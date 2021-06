Guarulhos abre inscrições para a Semana do Conhecimento 2021

16:10:41

Com o tema A Transversalidade da Ciência, Tecnologia e Inovações para o Planeta, a Semana do Conhecimento 2021 está com inscrições abertas para receber projetos pelo site http://semanadoconhecimento.guarulhos.sp.gov.br até o dia 27 de agosto.

O evento, que acontecerá online entre os dias 4 e 8 de outubro, abrange as atividades Expo Criatividade, Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos (Feceg), Semana Municipal de Ciência e Tecnologia (Semcitec) e Mostra de Economia Criativa.

Cada um desses eventos é destinado a um público específico: a Expo Criatividade recebe inscrições de profissionais de ensino e agentes educacionais da educação infantil, ensino fundamental I, educação de jovens e adultos (EJA) e Centros de Educação Unificados (CEUs), enquanto que a Feceg contempla projetos de estudantes do ensino fundamental II, médio e técnico. Por sua vez, os universitários devem se inscrever na Semcitec, e os empreendedores na Mostra de Economia Criativa.

“A difusão do conhecimento e o fomento a ciência, tecnologia e inovação se fazem cada vez mais necessários. Por isso, a Semana do Conhecimento se destaca ao ser uma política pública capaz de cumprir esse papel na cidade de forma colaborativa e contínua”, avalia o secretário de Desenvolvimento Científico, Econômico, Tecnológico e de Inovação de Guarulhos, Jorge Taiar.

A Semana do Conhecimento 2021 tem organização da Prefeitura e será transmitida pelo canal youtube.com/SemanadoConhecimento. Dúvidas devem ser encaminhadas para o email [email protected]

