Guarulhos abre oito UBS no sábado pelo programa Saúde Agora

Neste sábado (27) oito Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão em funcionamento pelo programa Saúde Agora para atender a população das 8h às 16h para consultas, exames e vacinação. As UBS são Jardim Paraventi, Continental, Jovaia, Cidade Seródio, Vila Carmela, Soimco, Dinamarca e Normandia.

O atendimento prestado divide-se entre os serviços que necessitam de agendamento prévio, como consultas médicas e exames de Papanicolau, e os que não necessitam de agendamento, como vacinas de rotina, testes rápidos para a detecção de HIV, sífilis e hepatite C, retirada de medicamentos, aferição de pressão e glicemia.

Para a vacinação contra a covid-19 também não há necessidade de agendamento. Quem está com a segunda dose ou a dose adicional atrasada, ou ainda não tomou a primeira dose contra a doença, pode aproveitar o sábado para deixar o esquema vacinal em dia e consequentemente colaborar com o aumento da cobertura vacinal na cidade. Afinal, quanto maior a taxa de vacinação, menor a taxa de mortalidade.

Intervalo entre as doses das vacinas contra covid-19

O intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina Pfizer para maiores de 18 anos é o mesmo que o da Coronavac, 21 dias. Já o da AstraZeneca e o da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos é de 56 dias. É importante que todos confiram a data da primeira dose, anotada no cartão de vacinação, para calcularem a data em que devem receber a segunda dose.

Já para receber a dose adicional os maiores de 18 anos devem ter o esquema vacinal (segunda dose ou a dose única) completo há pelo menos cinco meses (152 dias), independentemente do imunizante, ou há 28 dias, como é o caso do intervalo das doses para pessoas com alto grau de imunossupressão.

Novembro Azul

Durante todo o mês de novembro, inclusive neste sábado, Unidades Básicas de Saúde terão ações de conscientização sobre a saúde do homem intensificadas. Desta forma, quem chega à unidade, toda decorada de azul e com informativos sobre a saúde do homem espalhados pela recepção, poderá assistir a palestras com os profissionais de saúde sobre a prevenção do câncer de próstata, segundo câncer mais comum em homens no Brasil.